À la reprise, l’OL pourrait avoir un calendrier infernal jusqu’à mars

Au repos pour seulement une semaine, les joueurs de l’OL ne vont pas chômer à la reprise. D’ici au 2 mars, ce serait potentiellement seize matchs au programme des Lyonnais.

Ils n’auraient certainement pas dit non à une semaine de repos supplémentaire. Après la victoire (1-2) contre Feignies Aulnoye, les joueurs de l’OL ont vite pris la direction des vacances pour souffler. Seulement ce repos sera de courte durée, car Pierre Sage a fixé la reprise au 30 décembre. Cette semaine de vacances va vite passer avec la préparation de Montpellier en ligne de mire (4 janvier, 21h). Cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1 marquera le coup d’envoi de cette année 2025 et le début d’un marathon de deux mois pour les Lyonnais.

Cela reste pour le moment hypothétique, mais entre le 4 janvier et le 2 mars, la formation rhodanienne pourrait disputer seize matchs. Dans les bureaux du club, on espère que ce total retombe à quatorze, ce qui voudrait dire que l’OL a fini dans le top 8 de la Ligue Europa et n’a donc pas de barrages à disputer. Ce serait clairement une bonne nouvelle, car le rythme risque d’être effréné pour les clubs français européen.

La Coupe sacrifiée ?

En janvier, l’OL disputera à coup sûr sept rencontres entre la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. Cette dernière viendra également surcharger le calendrier de Pierre Sage et ses joueurs en cas de qualification contre Bourgoin. Le huitième de finale est programmé le 5 février entre un déplacement à Marseille et la réception de Reims. Le quart se disputera lui le 26 février entre les réceptions du PSG et de Brest. Les barrages de Ligue Europa se joueront eux les 13 et 20 février. Avec seize matchs en deux mois, ce serait un rythme d’un match tous les 3,5 jours. Avec les barrages européens en moins, ce serait une demi-journée gagnée…

Le calendrier potentiel de l'OL :