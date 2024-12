Mercato : un intérêt anglais pour Benrahma (OL) ?

Cantonné à un rôle de remplaçant malgré un certain temps de jeu, Saïd Benrahma ne devrait pas être retenu par l'OL durant l’hiver en cas de belles offres. Burnley serait venu aux renseignements, bien qu’évoluant en Championship.

Il avait été une des recrues du dernier mercato hivernal qui avaient permis à l’OL de redresser la barre. Recruté définitivement durant l’été comme le prévoyait son prêt en provenance de West Ham, Saïd Benrahma a vécu six derniers mois plus compliqués. Laissé en marge du groupe contre l’OM mi-septembre, l’Algérien est loin d’être un titulaire même s’il fait partie de la première rotation des changements en cours de match. Ayant disputé 870 minutes, Benrahma joue en moyenne un peu plus d’une mi-temps, suffisant pour le voir marquer trois buts, dont le dernier en Coupe, et délivrer cinq passes dans cette première partie de saison. Toutefois, l’OL ne retiendra pas son ailier de 29 ans si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants cet hiver. Le Fennec a un salaire confortable et fait donc logiquement partie des candidats à un départ.

Burnley, troisième de Championship

Ces derniers jours, des intérêts venus du Golfe ont émergé d’après nos confrères de L’Équipe. Benrahma peut-il se laisser séduire par ce projet loin de l’Europe ? Cela pourrait être plus vendeur que celui de Burnley, annoncé dans la course à l’Algérien d’après plusieurs médias britanniques. Non pas que l’Angleterre n’attire pas un joueur qui disputé six saisons avec Brentford et West Ham. Mais tout simplement parce que les Clarets évoluent actuellement en Championship. Ils sont certes troisièmes à l’approche des fêtes, mais pas sûr qu’évoluer en deuxième division soit dans les plans de Benrahma. Qu’importe la puissance financière de ces clubs.