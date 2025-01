Ligue 1 : Benoit Millot au sifflet d’OL - Toulouse, samedi (21h05)

Après Bourgoin mercredi, l’OL enchaînera avec la réception de Toulouse en Ligue 1. Benoit Millot arbitrera cette rencontre programmée samedi à 21h05 à Décines.

Ce n’est pas une semaine européenne, mais l’OL va malgré tout retrouver l’enchaînement de deux matchs en quelques jours. Est-ce que cela permettra aux Lyonnais de retrouver la forme comme ce fut le cas à l’automne ? Quoi qu’il en soit, les joueurs de Pierre Sage débutent cette semaine avec un court déplacement à Bourgoin, ce mercredi (18h) en Coupe de France. Ils espèrent ne pas tomber dans le piège berjallien avec une qualification pour les huitièmes. Une manière de se rassurer avant de se replonger dans la Ligue 1, dès samedi au Parc OL. Après le revers 2-1 à Brest, la formation lyonnaise aura à cœur de se racheter avec la venue de Toulouse à Décines. Cette première rencontre de la phase retour sera arbitrée par Benoit Millot.

Une première depuis Rennes en août

L’arbitre central donnera le coup d’envoi à 21h05 avec la nouvelle programmation décidée par la LFP et DAZN et entrée en vigueur le week-end dernier. Pour ce rendez-vous de la 18e journée, Millot aura Julien Aube et Valentin Evrard comme assistants. Le natif de Châtenay-Malabry avait croisé la route des Lyonnais lors de la 1re journée à Rennes. Pierre Legat sera le quatrième arbitre tandis que William Lavis et Stéphane Bré auront comme mission l’assistance vidéo.