DAZN décale à 21h05 le coup d'envoi d'OL - Toulouse le 18 janvier

Rayan Cherki (OL) contre Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Suite à une nouvelle programmation pour la seconde partie de saison, le match du samedi soir diffusé sur DAZN commencera désormais à 21h05. La rencontre de la 18e journée entre l’OL et Toulouse est donc impactée par ce changement d’horaire.

La saison a commencé depuis six mois, mais la LFP et DAZN continuent de faire leurs expérimentations sur la programmation des journées de Ligue 1. Il y a eu les matchs du dimanche après-midi décalé à 17h15 au lieu de 17h avant qu’ils ne soient dorénavant retransmis sous la forme de multiplex à compter de la 17e journée qui se tient ce week-end. Comme il n’y avait pas eu assez de changements, la Ligue a annoncé ce jeudi une nouvelle modification d’une des cases horaires. Cela concerne le match du samedi en prime time et diffusé sur DAZN, mais aussi ceux du vendredi soir dans le cas où un match sera programmé à 19h.

"Une meilleure éditorialisation des avant-matchs"

Dorénavant, les matchs commenceront à 21h05 au lieu de 21h "pour permettre une meilleure éditorialisation des avant-matchs". Une fois de plus, ce sont les supporters qui sont les premières victimes, d’autant plus que cette mesure prend effet dès ce week-end. Pour les supporters de l’OL, la venue de Toulouse le samedi 18 janvier sera, elle aussi, décalée de cinq minutes avant que ce nouvel horaire soit adopté définitivement dans les programmations à compter de la 20e journée.