Mercato : Reims aurait soumis une offre à l’OL pour Diawara

En manque de temps de jeu à l’OL, Mahamadou Diawara n’est pas certain de rester cet hiver. Le jeune milieu plait et Reims aurait soumis une offre refusée.

Ce jeudi, il n’a pas participé correctement à la séance du jour. En compagnie de Wilfried Zaha et Paul Akouokou, Mahamadou Diawara a rapidement quitté le reste du groupe de l’OL pour aller s’entraîner sur un terrain annexe. Une "séance de reprise" pour les trois Lyonnais "diminués et malades" ces dernières heures d’après Pierre Sage. Un simple principe de précaution donc qui ne doit toutefois pas faire oublier la situation de Diawara entre Rhône et Saône. Le jeune milieu doit se contenter de miettes depuis le début de la saison et est plus souvent laissé en marge du groupe que présent lors des mises au vert. Cette situation ne plairait pas forcément à l’ancien Titi parisien qui aimerait pouvoir enchaîner. Ses représentants auraient d’ailleurs fait remonter l’information à la direction lyonnaise, afin qu’une solution soit trouvée cet hiver.

Un avenir désormais loin de l'OL ?

Mahamadou Diawara va-t-il mettre les voiles ? Le profil prometteur du milieu est loin de laisser de marbre, notamment en Ligue 1. Ces derniers mois, le FC Nantes ou encore le RC Lens avaient montré un intérêt tandis qu’à l’étranger, le Celtic Glasgow et Villarreal faisaient aussi partie des prétendants. Ces dernières heures, un club aurait également pointé le bout de son nez. Comme avancé par Foot Mercato et L’Équipe, Reims serait passé à l’action pour Diawara avec une première offre. Cette dernière de 3,5M€ aurait été repoussée par l’OL, qui en demande plus pour son numéro 34. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Mahamadou Diawara ne devrait plus s’écrire à l’OL dans les prochaines semaines.