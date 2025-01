OL : Manuel Afonso a pris ses fonctions de médecin

Suite au départ de Jean-Marc Laborderie vers Nice, l’OL a recruté Manuel Afonso. L’ancien médecin du Sénégal était présent ce jeudi à l’entraînement.

Il n'y a pas que l'effectif professionnel que les choses bougent à l'OL. Dans le staff de Pierre Sage aussi, il y a du mouvement en ce début de mercato hivernal. Comme avancé au début de l'année, Jean-Marc Laborderie a quitté ses fonctions de médecin du groupe professionnel. S'il était encore présent la semaine dernière, le "doc" a pris la direction de Nice pour rejoindre les Aiglons. Présent en conférence de presse, Pierre Sage a tenu à rendre hommage au médecin. "Jean-Marc était bien installé, bien intégré dans notre processus. Nos relations dépassaient le cadre professionnel. Je tiens d'ailleurs à saluer son travail et à lui souhaiter le meilleur dans son nouveau projet."

Sage : "On va peut-être repenser certaines choses faites par habitude"

Laborderie parti, l'OL a donc dû se mettre en quête d'un nouveau médecin et le choix s'est porté sur Manuel Afonso. Le médecin rémois, passé notamment par le Sénégal ou Troyes, a posé ses valises entre Rhône et Saône et a pris sa nouvelle fonction depuis le début de la semaine. Présent ce jeudi à l'entraînement, Afonso intègre un staff médical bien en place. De quoi créer quelques remous dans l'organisation ? "Ça change la dynamique humaine parce qu’on change de personnalité. Mais Manuel maintient tous les processus qui étaient en place et il va amener sa propre compétence. Il faut garder notre identité de fonctionnement. On perd quelqu’un de compétent, mais on peut repenser certaines choses qu’on faisait par habitude et gagner des centimètres d’efficacité à gauche, à droite pour avoir le système le plus performant."