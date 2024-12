Lacazette (OL) face à Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Entre le déplacement en Turquie pour affronter Fenerbahçe, l'OL rencontrera Toulouse et Nantes en Ligue 1. Ce lundi, la LFP a communiqué sur la programmation de ces affiches.

Ce lundi, la Ligue de football professionnel profite du début de la trêve pour dévoiler au fur et à mesure son calendrier pour les futures journées de championnat. Après la 17e, celle qui verra l'OL se déplacer à Brest le samedi 11 janvier, l'institution a officialisé les programmes des deux week-ends suivants.

OL - Toulouse en même temps que le choc des Fenottes

Après la rencontre de Coupe de France face à Bourgoin le mercredi 15 janvier, les hommes de Pierre Sage accueilleront Toulouse le samedi 18 janvier. L'affiche se jouera à 21 heures et sera diffusée sur les antennes de DAZN. Une planification qui forcera les supporters à suivre soit l'équipe d'Alexandre Lacazette, soit celle de Wendie Renard. En effet, les instances ne sont pas parvenues à se coordonner pour prévoir le choc de la D1 féminine entre le PSG et l'Olympique lyonnais et le match de championnat face au TFC à deux moments distincts.

Dommage pour la promotion du football, et surtout pour les deux formations rhodaniennes, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive malheureusement. La semaine suivante, il faudra cocher deux dates sur son calendrier. La première le jeudi 23 janvier, avec le duel en Turquie sur le terrain de Fenerbahçe (18h45). Ensuite, Corentin Tolisso et ses partenaires iront à Nantes le dimanche 26 janvier. Une partie à suivre là aussi sur DAZN, avec un coup d'envoi à 17h15.

L'OL connaît son menu pour janvier

Ces deux confrontations programmées, l'OL connaît maintenant dans l'intégralité son calendrier pour janvier 2025. Il disputera sept rencontres sur ce premier mois de l'année, soit deux par semaines, hormis entre Montpellier (04/01) et Brest.