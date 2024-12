Ligue 1 : Brest - OL prévu pour le 11 janvier à 17 heures

Kenny Lala et Rayan Cherki lors de Brest – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

La LFP a communiqué sur la programmation de la 17e journée de Ligue 1. L'OL ira à Brest pour finir la phase aller le samedi 11 janvier à 17 heures.

Le calendrier des Lyonnais en janvier commence à se dessiner. La programmation exacte de toutes les rencontres n'est pas encore tombée, mais ce lundi, la LFP a fait une annonce pour la 17e journée de Ligue 1. Pour finir la phase aller du championnat, les hommes de Pierre Sage voyageront à Brest le samedi 11 janvier 2025.

Après Nantes - Monaco et Auxerre - Lille le vendredi, cette confrontation entre Bretons et Rhodaniens sera la troisième du week-end. Pour l'OL, elle interviendra une semaine après la reprise de la compétition, le samedi 4, avec la réception de Montpellier. La semaine suivante, il faudra effectuer un autre court déplacement le mardi ou mercredi, pour se rendre à Bourgoin. Pierre-Rajon devrait être le théâtre du 16e de finale historique entre les deux clubs partenaires.

Héroïque en Ligue des champions, moins étincelant en L1

En attendant de connaître précisément la date et l'heure de ce rendez-vous, les Rhodaniens savent ce qui les attend pour débuter l'année. Cette affiche face aux Brestois promet beaucoup. Récemment, on avait assisté à un superbe 4-3 en faveur des partenaires d'Alexandre Lacazette au mois d'avril. Qualifiés en Ligue des champions, les protégés d'Eric Roy livrent un sublime parcours, étant déjà assurés de participer aux barrages, et en bonne position pour terminer parmi les huit premiers (7es).

C'est un peu plus difficile en championnat. Les coéquipiers de l'ancien Lyonnais Romain Del Castillo sont actuellement 11es, avec 19 points au compteur. Ils sont donc à six longueurs de l'OL après quinze matchs disputés. Un périple en Bretagne qui a tout de l'excursion galère face à un adversaire capable de se sublimer. La partie sera à suivre sur beIN Sports avec un coup d'envoi à 17 heures.

La 17e journée de Ligue 1 :

Nantes - Monaco vendredi 10 janvier à 19h

Auxerre - Lille le vendredi 10 janvier à 21 heures

Brest - OL le samedi 11 janvier à 17 heures

Stade de Reims – OGC Nice le samedi 11 janvier à 19 heures

Stade Rennais - Marseille le samedi 11 janvier à 21 heures

Havre AC – RC Lens le dimanche 12 janvier à 15 heures

Toulouse FC – RC Strasbourg le dimanche 12 janvier à 17h15

Montpellier - Angers le dimanche 12 janvier à 17h15

PSG - Saint-Etienne le dimanche 12 janvier à 20h45