Bourgoin - OL devrait bien se jouer au stade Pierre-Rajon

Opposé à l'OL en 16es de finale de la Coupe de France, Bourgoin devrait bien pouvoir recevoir dans son stade Pierre Rajon. Ne manque plus que le feu vert de la FFF.

Sauf retournement de situation dans les prochaines heures, le duel historique entre Bourgoin et l'OL aura bien lieu dans l'Isère. Depuis dimanche soir, tout un club est dans l'euphorie après le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France. En effet, le FCBJ, pensionnaire de National 3, a eu la joie de tomber sur l'Olympique lyonnais pour une place en 8es de finale.

Un événement à double portée historique. À la fois car la formation iséroise n'a jamais rencontré son voisin rhodanien, et parce qu'elle a atteint ce stade de l'épreuve pour la première fois. L'affiche a donc réjoui les dirigeants berjalliens, qui veulent maintenant organiser la plus belle fête possible.

L'OL d'accord pour jouer à Pierre-Rajon

Elle devrait bien avoir lieu chez eux, ce qui est déjà un premier point. Son futur adversaire est d'accord pour poser ses valises à Pierre-Rajon, la Préfecture aussi a donné son feu vert. Ne manque plus que l'accord de la Fédération française de football, qui doit communiquer prochainement sur les modalités de cette affiche.

A priori, Bourgoin est en mesure d'accueillir l'OL le temps d'un match. Il l'a déjà fait à cinq reprises depuis 2017, dont la dernière fois l'été passé, avec la confrontation face au Torino (0-0). Avant ça, l'Olympique lyonnais y avait affronté l’Ajax Amsterdam, Fulham, le Servette FC ou encore le Dynamo Kiev. Un lien fort tissé depuis plusieurs années, et accentué avec l'inscription du club isérois dans le réseau Sport Excellence des septuples champions de France en 2012.

La capacité maximale de l'enceinte étant de 7 000 places, le FCBJ espère remplir son antre lors de ce grand rendez-vous. En cas de scénario du pire, il lui resterait alors quelques jours pour se tourner vers une celui de repli, mais nous n'en prenons actuellement pas le chemin.