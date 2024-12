Mercato : prêté par l'OL, Adryelson a quitté Botafogo

Le défenseur de Botafogo, Adryelson (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Dimanche, Botafogo a annoncé le départ d'Adryelson. Prêté par l'OL, le défenseur de retrouver le Rhône, mais pour combien de temps ?

Un retour express et puis s'en va ? En septembre dernier, dans les derniers jours du mercato, l'Olympique lyonnais a prêté Adryelson à Botafogo. Neuf mois après son arrivée en France, déjà en provenance du club de Rio de Janeiro, le défenseur revenait au pays. Un passage couronné de succès, grâce à une victoire en Copa Libertadores et un titre de champion du Brésil avec la formation appartenant à la galaxie Eagle Football.

En onze rencontres avec Fogo, le footballeur de 26 ans a donc rentabilisé son transfert provisoire. Utilisé avec parcimonie par son entraîneur, Artur Jorge, il a tout de même disputé les affiches les plus importantes. Avec ces deux trophées glanés, il a garni son palmarès qui était vierge jusqu'à présent.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OL

Maintenant, où va s'écrire la suite de sa carrière ? Pas à Botafogo visiblement. L'institution brésilienne a publié un message officialisant son départ. "Adry, ton dévouement, tes efforts et ton engagement ont laissé des traces et des moments inoubliables, et tous les Alvinegros sont immensément fiers de toi, a-t-elle écrit. Bonne chance, Shérif. Vous ferez toujours partie de notre histoire."

Une annonce loin d'être surprenante, puisqu'il arrivait en fin de contrat avec Botafogo. Il devrait revenir dans l'Hexagone, même s'il est possible que la suite de son aventure soit scellée dans les prochains jours. La presse de son pays évoquait récemment un intérêt de Cruzeiro à son sujet. Officiellement en tout cas, il est toujours sous contrat avec l'OL jusqu'en 2028, pour le moment. Un des nombreux dossiers du marché hivernal pour les dirigeants rhodaniens.