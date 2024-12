Ainsley Maitland-Niles a délivré l’OL contre Brest (4-3) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce vendredi, le site de la Ligue 1 a partagé sa liste des 10 meilleures affiches de l'année 2024. On retrouve quatre matchs de l'Olympique lyonnais dans cette liste.

Avant l'ultime rencontre de 2024 face à l'Entente Feignies Aulnoye en 32es de finale de la Coupe de France, les supporters lyonnais ont eu l'occasion de s'enthousiasmer pour leur équipe de cœur. L'année (presque) écoulée a livré son lot de matchs renversants, des confrontations qui ont marqué le paysage footballistique rhodanien et français.

Ce n'est donc pas surprenant de voir le site officiel de la Ligue 1 placer quatre parties de l'OL dans son top 10 des meilleures oppositions en 2024. En prenant en compte la deuxième partie de saison 2023-2024 et la première de l'exercice en cours, la LFP a constitué une liste avec ce qu'elle estime être les plus beaux duels.

Le deux victoires 4-3 face à Brest et Lille

Pour le club septuples champions de France (2002-2008), nous pouvons par exemple citer les incroyables succès contre Brest (4-3) et Lille (3-4) en avril et en mai, qui ont porté les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vers la 6e place. Plus récemment, la victoire face à Strasbourg (4-3) en août a marqué les esprits. Moins joyeux, le revers 3 à 2 à domicile face à Marseille en septembre dans un scénario improbable a intégré ce catalogue.

Un tableau dans lequel on peut aussi retrouver la déroute stéphanoise 8 à 0 face à Nice, le 3 à 0 infligé par le PSG à l'OM ou encore le 3-3 entre le LOSC et Strasbourg.