OL : Pierre Sage affiche ses ambitions en Coupe de France

Pierre Sage (OL) avec les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Finaliste la saison passée, l'OL entre en lice ce samedi en Coupe de France. Avec l'objectif affiché par Pierre Sage de faire encore mieux.

Le parcours de l'Olympique lyonnais en Coupe de France en 2023-2024 avait largement participé à engendrer la folle remontée des partenaires d'Alexandre Lacazette. Au terme de quelques belles performances, ils avaient atteint la finale, avant de tomber sur le Paris Saint-Germain sur la dernière marche (1-2).

"On ambitionne plus qu’un simple beau parcours cette année"

Au moment d'aborder le premier tour, le 32e de finale, contre l'Entente Feignies Aulnoye, samedi à 18 heures, Pierre Sage n'a pas caché qu'il visait encore plus haut pour 2025. "Deux principes fondamentaux nous guident. Premièrement, respecter le tournoi dans lequel nous sommes engagés. On ambitionne plus qu’un simple beau parcours cette année, a clamé l'entraîneur rhodanien. Nous devons aborder cette compétition avec l’objectif de la gagner. Deuxième, nous devrons battre cette équipe. C'est un devoir, c’est aussi une question de respect pour le football."

Avant de penser à la suite, il faudra se sortir du piège tendu par la formation de National 2. La confrontation est sur le papier à la portée de l'OL. Mais encore faudra-t-il mettre les bons ingrédients malgré la proximité des vacances qui pourrait peser dans les têtes. "Nous sommes déterminés à jouer cette épreuve avec sérieux, en cohérence avec notre objectif de la remporter, tout en gérant notre effectif, a expliqué le coach de 45 ans. Les joueurs savent que nous voulons être performants dans les trois compétitions." Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France... En 2025, les Lyonnais veulent multiplier les grands rendez-vous.