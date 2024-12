Ligue des champions : les possibles adversaires de l'OL féminin

Le 7 février prochain aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Trois gros noms du football pourront faire face à l'OL.

On sait déjà que le quart de finale de l'OL sera quoi qu'il arrive relevé. Mardi et mercredi, la phase de poules de la Ligue des champions a livré son verdict. Deux équipes ont terminé invaincu, les Fenottes et Chelsea, devançant Wolfsburg et le Real Madrid. C'était plus indécis dans les autres groupes, dans lesquels le Barça a dominé finalement Manchester City, tandis qu'Arsenal a grillé la politesse au Bayern Munich lors de la dernière journée.

Le plateau sera donc très relevé lors de la phase finale, avec huit grands noms du football féminin actuel. Malgré son sans-faute, l'Olympique lyonnais sera loin d'être archi-favori, peu importe sur futur adversaire.

Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City pour l'OL

Au tirage au sort, qui se tiendra le 7 février 2025, les championnes de France en titre croiseront le fer avec le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City. Il s'agit tout simplement des deuxièmes des championnats espagnol, allemand et anglais. Les matchs auront lieu 18/19 et 26/27 mars. Il reste donc beaucoup de temps avant cette échéance, même si cela marquera un tournant en vue des ambitions de trophées des joueuses de Joe Montemurro. Rappelons qu'il s'agira du 16e quart de finale de l'histoire du club dans la compétition, un record partagé avec Arsenal.