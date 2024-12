Rémy Descamps (OL) retrouve le bon air de la Coupe de France

Élément majeur des bons parcours de Nantes en Coupe de France ces dernières années, Rémy Descamps va retrouver samedi une compétition qu'il apprécie.

La saison passée, la Coupe de France nous avait permis de découvrir Lucas Perri. En 2024-2025, elle nous donnera le loisir de voir Rémy Descamps dans les cages. Deuxième gardien de l'OL, il sera titulaire samedi lors du 32e de finale contre l'Entente Feignies Aulnoye (18 heures). Sa deuxième apparition sous les couleurs rhodaniennes après le fuel face à Hoffenheim (2-2) en Ligue Europa.

La perceptive de disputer cette compétition "qu'il apprécie énormément" réjouit le portier de 28 ans. L'occasion pour lui de renouer avec une épreuve qui lui a souvent réussi. En 2022 et en 2023, il avait permis au FC Nantes d'aller jusqu'en finale. Il n'a toutefois jamais pu participer à cette dernière étape, Alban Lafont lui étant préféré. "J'avais donné énormément sans être récompensé. Là, je vais tout donner pour aller en finale, la disputer et la gagner", a-t-il affirmé.

Ses bons débuts avec Nantes

Il y a tout de même connu de très bons moments, comme lors de sa première sortie avec les Jaunes et Verts. En 2021, il s'était signalé en arrêtant un tir au but sochalien au même stade du tournoi. "C'était mon premier match avec Nantes. Le contexte était un contexte similaire. Notre objectif n'était pas forcément d'aller au bout. Ce jour-là, nous avions gagné aux tirs au but, et cette confrontation a marqué le début de ma carrière là-bas, a-t-il raconté. J’avais été prévenu à la causerie que j’allais jouer. Aujourd’hui, je suis plus serein dans ma préparation et dans la façon d’aborder ce type de rencontre, notamment avec l'expérience que j'ai pu acquérir."

"Je suis très heureux à Lyon"

Après une fin d'aventure mitigée en Loire-Atlantique, le natif de Marcq-en-Barœul semble se plaire dans le contexte lyonnais. "À Nantes, c’était une situation particulière en raison du passif que j’avais avec Alban Lafont. Je devais sortir de ça. Aujourd’hui, je suis très heureux à Lyon, que ce soit avec Rémy (Vercoutre, l'entraîneur) ou mes coéquipiers. Nous travaillons bien ensemble, et tout le monde est concentré sur la performance. Même à l’entraînement, nous jouons pour gagner, a-t-il expliqué. Trouver ce petit "truc" en plus la semaine est crucial, car cela se retranscrit ensuite sur le terrain. Nous avons besoin de cette compétitivité constante, que ce soit lors des petits jeux ou des séances de finition. C’est notre principal objectif et ça nous permet de nous tirer vers le haut."

Descamps loue également la qualité de l'encadrement qu'il a découvert l'été dernier, à son arrivée. "Nous avons d’excellentes infrastructures, qui permettent de travailler à la fois sur le terrain et en dehors. Nous bénéficions d’un travail individualisé en salle, ce qui nous aide à être meilleurs sur le terrain, a-t-il confié. On est plus confiant. Chaque jour, un programme spécifique nous est proposé pour nous préparer au mieux. Nous savons déjà, dès la veille du match, que nous serons prêts physiquement. Tout est pensé pour que nos muscles soient dans les meilleures conditions le jour J." Pour espérer avoir plusieurs "jours J" cette saison, le gardien devra répondre présent ce week-end, même si Pierre Sage n'a pas confirmé son statut de titulaire pour la suite éventuelle de la Coupe.