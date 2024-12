Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Jeudi, l'OL féminin a annoncé un nouveau partenariat avec Les Lyonnes. Il s'agit d'un réseau dont l'objectif est de faire grandir la place des femmes dans le débat public.

En ce mois de décembre, l'OL féminin multiplie les annonces de nouveaux partenariats. Voilà quelques jours, il avait informé de sa collaboration avec deux entreprises supplémentaires, Orange et Kleber. Jeudi, un autre partenaire s'est ajouté à la liste avec Les Lyonnes, et ce, pour les trois prochaines années.

Un organisme lyonnais

Il s'agit d'un réseau féministe regroupant plus de 3 000 membres, avec un objectif, donner la parole aux femmes et leur offrir l'opportunité de plus exister dans le débat public. Basée à Lyon, l'association organise de manière hebdomadaire des événements. Des réunions se tenant sous différents formats : des tables rondes, des rencontres autour d'un café, des masterclass, sans oublier le "Livre Blanc", une revue sortant de manière annuelle.

Grâce à cette alliance, l’équipe des Lyonnes pourra profiter de manifestation exclusive, des échanges avec les joueuses et de l'animation de conférences consacrées au sport féminin. Cela ouvrira également la porte à des sessions de formation et à des actions de sensibilisation à destination des jeunes filles.