Vincent Ponsot fait le point sur le futur stade de l’OL féminin

Engagé dans des discussions avec plusieurs parties, l’OL féminin n’avance pas très vite sur la question de son futur stade. Vincent Ponsot l’explique par une volonté de ne pas se tromper.

Tout semblait diriger l’OL féminin vers Gerland. Depuis plusieurs mois, les discussions avaient été entamées avec le LOU pour se partager l’enceinte historique à compter de la saison 2025-2026. Il restait malgré des détails d’importance à régler comme le coût de la location, mais aussi la question de la pelouse, qui est actuellement en synthétique, une surface rejetée par les Fenottes. Finalement, ces contretemps ont poussé les discussions au point mort. À tel point qu’une solution alternative a émergé ces derniers temps avec le stade Balmont à La Duchère.

Présent lundi aux côtés de Selma Bacha, Vincent Ponsot a logiquement été questionné sur ce dossier du futur stade de l’OL. "Les discussions continuent, et nous envisageons différentes options. J’ai évoqué la possibilité d’avoir un stade adapté à cette équipe. Le centre d’entraînement actuel ne nous satisfait pas : nous pensons que l’équipe mérite mieux. Chaque option présente des avantages et des inconvénients, et nous ne voulons pas nous tromper, a confié le directeur général. Notre propriétaire est engagé dans un projet à moyen et long terme."

"Le foncier à Lyon n'est pas simple"

Pas d’avancée majeure donc sur cette épineuse question de la future enceinte des Fenottes. Vincent Ponsot parlant de projet de plusieurs dizaines de millions d’euros, il se pourrait d’ailleurs bien que les joueuses de Joe Montemurro fassent un peu de rab au GOLTC, bien que la section féminine souhaite "mettre fin rapidement au fait de jouer dans un stade inadapté. Nous avons un public spécifique, et il est essentiel de construire une expérience qui corresponde à ses attentes."

Encore faut-il trouver la bonne option et le bon lieu alors que "le foncier à Lyon n’est pas simple". Une difficulté pour le stade, mais aussi le centre d’entraînement que souhaite construire Michele Kang pour ses féminines. "Des réflexions sont en cours concernant le centre d’entraînement. Plusieurs pistes sérieuses sont étudiées, mais il est crucial de faire le bon choix. Ce sont des décisions lourdes, et nous voulons prendre le temps nécessaire pour ne pas nous tromper."

Pas d’avancées majeures donc, quatre mois après la dernière prise de parole de Michele Kang.