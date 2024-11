Hoffenheim - OL (2-2) : Descamps, une première gâchée

Rémy Descamps lors d’Hoffenheim – OL (Photo by ADAM PRETTY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Lancé dans le grand bain jeudi pour Hoffenheim - OL, Rémy Descamps a réalisé plusieurs arrêts. Mais aussi montré une certaine fragilité à l’image de cette relance ratée entraînant le second but allemand.

Il y a eu beaucoup de surprises jeudi dans le onze de l’OL contre Hoffenheim, mais il a été la grosse surprise du chef. Après avoir réalisé 90 minutes en réserve le week-end dernier, Rémy Descamps a été lancé par le staff de Pierre Sage pour ce 4e rendez-vous de Ligue Europa. Une promotion surprise pour celui qui est devenu le 596e joueur à porter le maillot lyonnais depuis sa création. N’ayant plus joué depuis le 12 février dernier avec le FC Nantes, Descamps a logiquement fait preuve d’une certaine fragilité, à l’image de cette sortie ratée sur Kramaric qui a failli se convertir en but.

Néanmoins, avec sept arrêts à son actif, le gardien lyonnais a longtemps repoussé l’échéance et empêcher Hoffenheim de faire le break. "Au même titre que beaucoup de joueurs ce (jeudi) soir, Lucas Perri a été préservé dans le but d’être disponible à coup sûr pour le derby. C’était une question de stratégie de gestion sur les deux matchs, a détaillé Pierre Sage. Rémy a été aligné. J’avoue que j’ai bien aimé son match jusqu’à la dernière action. C’est vraiment difficile pour lui, mais on va l’accompagner. Il a fait un match plutôt consistant, c’est dommage qu’il soit affiché de cette manière en fin de match."

Titulaire en Coupe de France

Car oui, ce qu’il restera de cette première de Rémy Descamps avec l’OL sera avant tout cette relance ratée à la 95e minute. Comme Lucas Perri, il y a quelques semaines contre l’OM, l’erreur du gardien a été le point de départ du but d’Hoffenheim dans la foulée du 2-1 de Lacazette. Certains de ses coéquipiers sur le terrain auraient pu montrer plus d’agressivité sur la suite de l’action, mais le point de départ reste ce ballon qui n’a pas dépassé le rond central. Abattu au coup de sifflet final, Rémy Descamps aura une autre chance de se rattraper. Il sera en effet titulaire en Coupe de France.