Sage après Hoffenheim - OL (2-2) : "Cruel et inadmissible"

Pierre Sage avant OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Incapable de produire du jeu pendant une heure, l’OL s’est réveillé avec ses quatre entrants et a pensé tenir la victoire grâce à Alexandre Lacazette à deux minutes de la fin. Avant de faire preuve d’inattention au grand dam de Pierre Sage.

Neuvième au classement après cette 4e journée de Ligue Europa, l’OL aurait pu être dans le premier bon tiers de la compétition à une minute près. Car dans cette soirée compliquée en Allemagne, les Lyonnais avaient encore trouvé les ressources mentales et techniques pour recoller au score et même prendre l’avantage face à Hoffenheim. Grâce à un vrai but d'attaquant d’Alexandre Lacazette, l’OL a bien pensé faire un petit hold-up face à Hoffenheim à la 93e minute. C’était sans compter sur une erreur de relance de Rémy Descamps, un manque d’agressivité et un but du TSG 1899 pour arracher le nul (2-2) à une minute de la fin. De quoi faire sortir Pierre Sage de ses gonds.

"C’est à la fois cruel et inadmissible, lorsqu’on construit une victoire en faisant autant d’efforts, en mettant autant de folie à partir de la 60e minute, je pense que c’est inadmissible de ne pas protéger pendant une minute ou deux ce qu’on a eu du mal à construire. On devait selon moi protéger ça comme si c’étaient les deux minutes les plus importantes de notre vie, l’espace d’un temps. On a laissé l’adversaire reprendre espoir et revenir au score. C’est un sentiment qui ressemble à celui qu’on a vécu contre Marseille (défaite 2-3 à la dernière seconde, NDLR)."

Avant de recevoir l’AS Saint-Etienne ce dimanche, les joueurs de l’OL avaient à cœur de retrouver le goût de la victoire. Ce vendredi, le point ramené d’Hoffenheim a plutôt celui de la défaite.