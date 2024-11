Doublure de Lucas Perri, Rémy Descamps a profité du match programmé à Lille le vendredi pour reprendre du rythme samedi. Le gardien a joué l’intégralité de la rencontre de la réserve de l’OL à Chambéry (0-2).

Débarqué dans un rôle de doublure, Rémy Descamps prend son mal en patience pour le moment. Gardien remplaçant derrière Lucas Perri, l’ancien Nantais n’a pas encore pu porter le maillot de l’OL. Le fera-t-il en Coupe de France mi-décembre pour l’entrée en lice de la formation lyonnaise ? Il est encore trop tôt pour le dire et la saison dernière n’avait pas forcément donné d’indice sur la stratégie de Pierre Sage concernant le roulement des gardiens en coupe. Cette dernière avait avant tout servi à Perri pour s’acclimater à son nouvel environnement et jouer des minutes plus qu’à un turnover avec Anthony Lopes. En attendant la Coupe de France, Descamps joue donc les doublures derrière le gardien brésilien et s’acclimate à l’exigence d’un club de haut niveau comme l’OL.

Un clean-sheet sous les yeux de Pierre Sage

Toutefois, il a bien fait ses débuts avec la formation lyonnaise, même si ce n’est pas à l’échelle professionnelle. Avec la programmation de Lille - OL vendredi soir, la délégation rhodanienne est rentrée à Lyon dans la nuit de vendredi à samedi. Le choix a donc été fait de donner des minutes à Rémy Descamps avec la réserve, en déplacement à Chambéry samedi soir. Le gardien de 28 ans a ainsi évolué en National 3 et joué l’intégralité du match en Savoie avec une victoire et un clean-sheet à la clé (0-2). Le tout sous les yeux de Pierre Sage qui avait fait le déplacement et qui a retrouvé son ancien club.