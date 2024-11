Comme l’OL, le PSG doit faire sans plusieurs cadres. Partie dans la capitale durant l’été, Griedge Mbock ne signera pas son retour à Décines.

C’est un choc qui se fera malheureusement sans plusieurs grands noms du championnat. C’est toujours problématique pour ce genre d’affiche, mais le match entre l’OL et le PSG va être délesté de plusieurs cadres de part et d’autre. À l’OL, Joe Montemurro doit composer sans Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz, touchées durant la trêve. Au PSG, cette parenthèse internationale aurait dû permettre à certaines de revenir à 100 %. Ayant fait une croix sur le rassemblement des Bleues, Sakina Karchaoui et Elisa De Almeida n’ont pas profité des deux semaines de repos pour faire leur retour dans le groupe parisien. Les deux internationales françaises seront absentes ce dimanche, tout comme Griedge Mbock.

Ayant quitté le club lyonnais durant l’été après près d’une décennie entre Rhône et Saône, la défenseuse ne retrouvera pas les supporters lyonnais. Victime d’une entorse à la cheville début octobre, l’ancienne Fenotte n’est toujours pas remise et ne fera pas son retour au Parc OL à 14h. En revanche, la trêve a été bénéfique à Marie-Antoinette Katoto qui est de retour après une alerte musculaire.

Le groupe du PSG : Kiedrzynek, Earps - Echegini, Geyoro, Katoto, Albert, Groenen, Dorsin, Leuchter, Gaetino, Elimbi-Gilbert, Hurtré, Diarra, Le Guilly, Toussaint, N.Traoré, Imarazene, Romiti, M. Traoré, Fazer