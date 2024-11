L’OL féminin fera sans Däbritz et Le Sommer contre le PSG

Revenues touchées de sélection, Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer n’ont pas eu assez de temps pour se remettre. Les deux joueuses de l'OL sont absentes pour le choc contre le PSG, dimanche (14h).

Vendredi, Joe Montemurro avait cherché à brouiller les pistes en ne confirmant pas les forfaits de Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer pour le choc contre le PSG. Toutefois, les supporters de l’OL ne se faisaient guère d’illusions sur l’annonce finale. Comme on pouvait s’y attendre, les deux joueuses n’ont pas été retenues pour l’affiche de dimanche (14h) au Parc OL. Revenues prématurément de sélection, Le Sommer et Däbritz s’étaient avant tout contentées de soin et de travail en salle depuis le début de la semaine.

Encore hors du groupe vendredi, l’espoir de les voir dans le groupe lyonnais contre le PSG était plus que mince, voire absent. Quand le PSG a fait reposer certaines de ses cadres suite à quelques bobos avant la trêve, l’OL subit donc une fois de plus ces rassemblements internationaux. Pas une nouveauté alors que Benkarth est toujours en rééducation après son opération au doigt.

Horan et Dumornay bien présentes malgré leur retour tardif

En revanche, Montemurro pourra bien compter sur les présences de Lindsey Horan et Melchie Dumornay. Les deux joueuses ne sont rentrées à Décines que jeudi et avaient eu le droit à un programme individualisé vendredi. D’ailleurs, le coach australien avait annoncé en conférence que certaines joueuses "sont prêtes, d’autres le seront samedi et même dimanche". Avec le long voyage aux États-Unis et le décalage horaire, Horan doit sûrement prendre place dans cette troisième catégorie. Mais la milieu sera bien de la partie et sera même fêtée par le club lyonnais, quelques minutes avant le coup d’envoi contre le PSG.

Le groupe de l'OL contre le PSG : Belhadj, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg