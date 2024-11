La réserve de l’OL en déplacement à Chambéry pour enchaîner

La réserve de l’OL face à Middlesbrough en Premier League International Cup (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Vainqueure en milieu de semaine en Premier League International Cup, la réserve de l’OL veut enchaîner en championnat. Les Lyonnais se déplacent à Chambéry, douzième avec quatre points.

La qualification est encore loin d’être en poche, mais en s’imposant à Middlesbrough, la réserve de l’OL a bien réagi pour son troisième match en Premier League International Cup. Avec six points en trois matchs, les joueurs de Gueïda Fofana ont une dernière victoire à aller chercher contre West Ham pour s’assurer de voir les phases finales. Ce sera le 3 décembre prochain et les Lyonnais ont désormais un mois pour prendre le maximum de confiance en championnat.

Car cela reste leur gagne-pain quotidien et avec une 4e place après six journées, l’objectif est d’assurer au plus vite le maintien avant de voir plus haut. Il faudra pour cela arrêter de perdre des points inutiles contre des équipes de bas de tableau. Ce fut le cas contre Chassieu-Décines en début d’exercice, puis dernièrement dans le derby contre l’AS Saint-Étienne.

Préparer au mieux le choc contre Bourgoin

Jamais deux sans trois ce samedi en début de soirée (18h, en direct sur OLPlay) ? Fofana espère que ses "petits" ont retenu les leçons et que le déplacement en Angleterre a donné de la confiance, mais pas trop non plus au moment de rejoindre Chambéry. Le club savoyard n’est pas au top avec seulement quatre points pris depuis le début de la saison. Mais avec la réserve de l’OL, on a compris que la proie facile n’avait rien d’une promenade de santé. Aux coéquipiers d’Alejandro Gomes Rodriguez de montrer leur caractère pour continuer à truster les places d’honneur avant de recevoir Bourgoin, dans une semaine.