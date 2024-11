Horan et Damaris célébrées avant OL - PSG, dimanche

En marge du choc entre l’OL et le PSG dimanche (14h) à Décines, le club lyonnais va mettre à l’honneur Lindsey Horan et Damaris Egurrola. Le titre olympique de l’Américaine et les 100 matchs avec l’OL de la Néerlandaise viendront animer l’avant-match.

La saveur n’est plus la même avec le nouveau format du championnat, mais un OL - PSG reste toujours spécial. Une partie de la supériorité nationale se joue et c’est aussi un moyen pour les joueuses de se mettre en évidence. Ce dimanche, l’affluence devrait être supérieure à 15 000 spectateurs pour cette affiche de Première Ligue avec un public avant tout familial puisque le coup d’envoi à 14h favorise cette venue au Parc OL. Il devrait donc y avoir du bruit au moment où l’OL va mettre à l’honneur deux de ses joueuses. Avec la présence de Michele Kang à Décines ce dimanche, le club a profité de l’affiche alléchante pour célébrer Lindsey Horan et Damaris Egurrola.

La famille de Damaris présente à Décines

Sacrée championne olympique avec les États-Unis durant l’été, la milieu américaine n’avait pas encore pu célébrer ce titre avec son public lyonnais. Ce sera chose faite dimanche, juste après l’échauffement des Fenottes et 15 minutes avant le coup d’envoi. À ses côtés, Damaris Egurrola se verra remettre un cadre collector afin de fêter ses cent matchs disputés sous le maillot de l’OL. C’était à l’occasion du déplacement à Wolfsburg, juste avant d’aller au Paris FC et d’enchaîner ensuite avec la trêve internationale. Un moment riche en émotions pour la Néerlandaise puisque ses parents, ainsi que ses ami(e)s, ont fait le voyage jusqu’à Lyon pour l’occasion.