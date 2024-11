15 000 spectateurs attendus pour OL - PSG dimanche (14h)

Ce dimanche (14h), l’OL féminin reçoit le PSG pour le choc de la Première Ligue. Le duel entre le deuxième et le leader du championnat devrait attirer un peu plus de 15 000 spectateurs au Parc OL.

En sortie de trêve internationale, on a forcément connu mieux comme programmation. Seulement, c’est presque devenu une habitude de voir une confrontation entre l’OL et le PSG être programmée de la sorte. Les staffs lyonnais et parisiens vont devoir s’en accommoder, même si la trêve a fait plus de casse chez les Fenottes. Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz sont plus qu’incertaines et leur absence quasiment actée. Cependant, cela n’enlèvera en rien la qualité des joueuses qui seront présentes dimanche en début d’après-midi au Parc OL.

Le choc entre l’OL et le PSG reste l’affiche de cette Première Ligue et le spectacle devrait être au rendez-vous. Que ce soit sur le terrain avec l’arrivée de deux nouveaux coachs ou en tribunes. À 14h, le club espère voir la barre des 15 000 places dépassée. À deux jours de l’évènement, plus de 14 000 billets avaient déjà trouvé preneur et il y a donc bon espoir de voir les 15 000 dépassés, voire plus.

Une affiche 100% payante, pas d'invitation

Grâce notamment au Réseau Football féminin mis en place au sein de la section féminine de l’OL, de nombreux clubs de la région et d’ailleurs vont prendre place dans les travées du Parc OL. Toutefois, à la différence des récentes opérations du même genre, l’affluence sera en 100% payante et donc pas d’invitations envoyées à ces clubs partenaires. Avec un horaire à 14h, le club espère voir certains indécis se laisser convaincre de venir au stade avant la fin des vacances scolaires. L’enceinte de Décines sera loin des 38 466 spectateurs de la saison dernière en Ligue des champions, mais dans son désir de fidéliser un public, l’OL veut y aller palier par palier. Une victoire lyonnaise aiderait fortement à cet objectif.