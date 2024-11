OL Académie : le programme du week-end

Petit week-end à venir pour les équipes de l’OL Académie avec seulement trois matchs, tous chez les garçons. Zoom sur ces rencontres.

Dans une semaine, le programme sera des plus chargés. Ce ne sera pas le cas ce week-end au sein de l’OL Académie. Les équipes féminines seront au repos tout comme les U17 masculins. Seulement trois matchs se dérouleront, mais aucun du côté de Meyzieu. Il y aura bien un match à domicile, mais il se jouera à Vaulx-en-Velin et concernera l’OL Futsal. Ne pouvant plus jouer à Décines depuis les incidents de la saison dernière, la formation de David Touré a trouvé une solution de repli au gymnase ENTPE vaudois.

La première s’était plutôt bien passée avec une victoire contre Plaisance pour les débuts de l’OL en D2. Les Lyonnais ont enchaîné avec un nul à Strasbourg et espèrent bien rester invaincus dans ce début de championnat en recevant Diamant Futsal, samedi (16h). La partie s’annonce intense puisque la formation d’Evry est sur un sans-faute en ce début de saison.

Le quatre à la suite pour les U19

L’OL Futsal lancera ce week-end à l’Académie. Pour la suite des évènements, il faudra prendre la direction de la Savoie avec la réserve lyonnaise en déplacement à Chambéry (18h). Trois jours après leur victoire en Premier Ligue International Cup, les joueurs de Gueïda Fofana espèrent enchaîner avec un troisième succès consécutif. Et poursuivre leur course dans le haut de la poule I. En face, Chambéry, avec toujours Nassim Akrour dans ses rangs, n’est pas au mieux avec quatre points glanés en six matchs et une 12e place.

Après cette première journée de samedi, la suite du programme sera beaucoup plus calme avec les seuls U19 de Jordan Gonzalez sur le pont dimanche. Après un démarrage des plus poussifs, les jeunes Lyonnais se sont réveillés ces dernières semaines, au point de se relancer complètement. Trois victoires consécutives et désormais une septième place juste derrière Strasbourg. Cela tombe bien, les Alsaciens se mettent en travers de la route des coéquipiers de Daryll Benlahlou dimanche (11h).