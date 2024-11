À Lille, l’OL va devoir se montrer solide jusqu’à la fin

Ayant rendu trois clean-sheets sur ses cinq derniers déplacements, l’OL montre une certaine solidité à l’extérieur. D’autant plus que Lille aime bien les fins de match.

Qui se souvient du dernier déplacement de l’OL au stade Pierre Mauroy pour affronter Lille se rappelle forcément ce scénario rocambolesque. Quand on pensait les joueurs de Pierre Sage condamnés à la défaite au moment de voir le LOSC reprendre l’avantage après avoir pourtant réussi à à revenir à 2-2, la magie lyonnaise a opéré (3-4). Comme ce fut le cas sur toute la seconde partie de saison dernière. Ce vendredi (21h), l’entraineur rhodanien espère pouvoir obtenir une victoire bien moins stressante même si ramener les trois points est l’objectif principal. Pour cela, il compte sur une assise défensive bien plus solide que lors de la venue d’Auxerre dimanche dernier. Avec Ainsley Maitland-Niles à droite et très certainement Clinton Mata dans l’axe, l’OL va retrouver une arrière-garde plutôt efficace. Les Rouge et Bleu ont rendu 3 clean sheets sur leurs 5 derniers déplacements en Ligue 1, autant que sur ses 14 précédents.

9 buts dans le temps additionnel pour Lille depuis un an

Garder sa cage inviolée est la première pierre vers le succès, encore plus face à Lille. En pleine bourre ces derniers temps, les Dogues ont adopté la mentalité lyonnaise en y croyant jusqu’au bout. Le week-end dernier, les joueurs de Bruno Genesio ont triomphé de Lens dans le temps additionnel (2-0). Jonathan David et Mohamed Bayo ont fait plier Brice Samba pour que le derby du Nord soit lillois. Depuis un an, Lille compte 9 buts sur ce temps additionnel, plus que toute autre équipe. L’OL est prévenu : ces derniers matchs, Lucas Perri a sauvé quelques situations chaudes au bout du bout. Ces opportunités, il ne faudra pas les laisser à Lille.