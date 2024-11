Avant Lille, Sage salue l’ascension de Fofana avec l’OL

Remplaçant de luxe depuis son arrivée à l'OL, Malick Fofana semble avoir franchi un cap ces derniers temps. Le fruit d'un processus mis en place par Pierre Sage et son staff.

En l’espace de quelques matchs, il est passé de remplaçant de luxe à tube de l’automne. Malick Fofana est presque devenu indispensable ces dernières semaines dans le onze de l’OL. D’abord grâce à son côté décisif puis sa faculté à enchaîner les efforts aussi bien offensifs que défensifs. Ce n’était pourtant pas gagné avec le joueur de 19 ans que les supporters lyonnais espéraient voir éclore, mais qui gardait son statut de 'supersub'. Toutefois, cette progression linéaire n’a rien d’une surprise dans le projet mis en place par Pierre Sage et son staff avec le jeune Belge. "Son talent nous a vite sauté aux yeux, notamment en séance (d’entraînement) et lors de son match de Coupe de France à Bergerac. C’est un joueur avec qui on a voulu prendre du temps, prendre le temps de bien rentrer dans le vestiaire, dans l’équipe, de pouvoir s’affranchir de toutes les questions concernant l’intégration, pour laisser place au joueur qu’il est et au talent qu’il a."

Sage : "On a pris un engagement envers ses parents"

Ce vendredi soir, Fofana devrait être titulaire contre Lille et apportera sa fougue sur le côté gauche de l’attaque. Car, désormais, il arrive à enchaîner les titularisations, même si cela reste "une affaire de durée et d’augmentation des performances. Mais si à l’issue de la saison, c’est un autre joueur, on aura réussi l’engagement qu’on a pris envers lui et vis-à-vis de ses parents, car on s’était vraiment engagé à l’accompagner dans sa post-formation." À tout juste 19 ans, Malick Fofana reste encore un espoir du football européen. Néanmoins, en enchaînant ainsi, il pourrait bien mettre les plus grands clubs à ses pieds. Au grand dam des supporters lyonnais.