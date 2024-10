L’OL "sera trop petit à un moment pour Fofana"

À son avantage ces dernières semaines, Malick Fofana crève l’écran avec l’OL. Au moment de connaitre son premier rassemblement avec la Belgique, l’ailier n’en finit plus de s’attirer les louanges.

Les supporters de l’OL attendaient Ernest Nuamah, ils ont finalement eu Malick Fofana. À l’heure où le club lyonnais est à la recherche des stars de demain et essaye de dénicher la perle rare, les espoirs avaient été avant tout mis sur le Ghanéen plus que sur le Belge. Toutefois, en arrachant le jeune ailier de La Gantoise, les observateurs avaient mis en avant le gros coup fait par la cellule de recrutement. Dix mois plus tard, difficile de leur donner tort. Tout n’est pas parfait avec Fofana et sa marge de progression est encore conséquente. Cependant, ces dernières semaines ont donné l’impression d’un cap franchi par le jeune joueur (19 ans).

Toujours affublé de l’étiquette de supersub, Malick Fofana a pourtant livré une prestation XXL d’entrée contre les Rangers, jeudi dernier. Cela lui a valu les félicitations de Pierre Sage, du groupe lyonnais et de toute la communauté lyonnaise. Tout sauf une surprise pour Emilio Ferrera. "Quand j’ai commencé comme entraîneur des espoirs à La Gantoise, je savais très vite que Malick était le plus grand talent que j’aie jamais formé, a déclaré son ancien formateur à Het Laatste Nieuws. Il peut faire éclater une rencontre à lui tout seul."

Un cador européen sur le dossier dès l'été 2025 ?

C’est ce qui arrive à l’OL depuis son arrivée en janvier dernier contre 19,5 millions d’euros. Manquant encore de caisse physique pour enchaîner comme titulaire, Malick Fofana s’est avant tout contenté d’un rôle de remplaçant de luxe. Cela ne l’a pas empêché d’être décisif (7 buts et 3 passes en 30 matchs) et un détonateur à chacune de ses entrées. Déçu de ne pas avoir été retenu pour le rassemblement de septembre et un France - Belgique au Parc OL, Fofana va pouvoir se rattraper en cette trêve d’octobre avec sa première convocation en A avec les Diables Rouges. "Sa sélection ne me surprend pas, a poursuivi Emilio Ferrera. Malick est un crack. Tout ce qu’il faut prendre en compte, c’est qu’il a souvent besoin de temps pour grandir dans un match. Ne paniquez pas si vous ne le voyez pas immédiatement. À la fin, il sera là pour faire la différence. Je pense que l’OL sera trop petit pour Malick à un moment donné."

C’est l’avis de beaucoup d’observateurs et les supporters vont devoir apprécier chaque moment passé sous le maillot lyonnais de Fofana, car il risque de ne pas faire long feu.