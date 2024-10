Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’OL féminin n’a pas fléchi contre Galatasaray (3-0). Toutefois, l’affluence était loin d’être au rendez-vous au Parc OL mardi en début de soirée.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, l’OL féminin veut retrouver sa couronne et a parfaitement entamé sa campagne 2024-2025 mardi soir. Opposées à Galatasaray, les joueuses de Joe Montemurro ont fait le travail (3-0) même si une victoire plus large n’aurait pas été de trop avec un peu plus d’efficacité. En attendant, les Lyonnaises ont pris la tête de leur groupe et ont pu communier avec leurs supporters avant une longue période sans match à Décines. Il faudra attendre le 4 novembre prochain et la venue du PSG pour que l’OL retrouve son public, en espérant qu’il soit plus nombreux que mardi soir.

Une affluence équivalente à celle à Bourg-en-Bresse samedi

Malgré le retour de la compétition européenne, l’affiche entre les Fenottes et Galatasaray n’a pas attiré les foules. L’horaire (18h45) n’a pas aidé, pas plus que l’adversaire. Si chez les garçons, le club d’Istanbul compte sur le Vieux Continent, on ne peut pas en dire autant chez les filles. C’est donc logiquement dans un Parc OL clairsemé que les Lyonnais ont évolué avec seulement 3 650 spectateurs présents. Une affluence équivalente à celle communiquée par le club samedi dernier à Bourg-en-Bresse pour le match de Première Ligue contre Montpellier… À l’heure de vouloir un stade de plus de 10 000 places, Michele Kang et son équipe ont encore du travail pour fidéliser un public.