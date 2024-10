Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Eugénie Le Sommer a disputé 30 minutes, avant de se blesser avec l'équipe de France vendredi. Une rechute pour l'attaquante.

C'est une nouvelle complication en ce début de saison difficile pour Eugénie Le Sommer. Vendredi, l'avant-centre lyonnaise était remplaçante avec l'équipe de France contre la Jamaïque. Alors que les françaises menaient 3 à 0 (le score final) elle a succédé à son ancienne coéquipière de l'OL, Delphine Cascarino à l'heure de jeu. Mais elle n'a pas pu aller au terme de la rencontre, laissant la formation de Laurent Bonadei à dix pour terminer la partie car tous les changements avaient été effectués.

Touchée à la cuisse droite

Sortie au bord des larmes à la 89e minute, l'attaquante se plaignait à la jambe d'une douleur musculaire. Elle a "senti une pointe", a ajouté le sélectionneur des Bleues. On se dirige donc a priori vers une rechute pour la Rhodanienne. Déjà victime d'une gêne musculaire début octobre, elle a manqué les matchs face à Montpellier (4-0) et Galatasaray (3-0) avec son club. Elle n'avait repris l'entraînement collectif que le 11 octobre, jouant trente minute le lendemain contre Dijon (0-3). Elle avait ensuite disputé 20 minutes à Wolfsburg (0-2) et 70 sur le terrain du Paris FC (0-0).

Suffisant pour lui permettre d'être sélectionnée. Mais son rassemblement s'arrêtera là. La Fédération a annoncé ce samedi qu'elle souffrait d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Elle quitte le groupe et ne sera pas remplacée pour le duel face à la Suisse. Pour l'Olympique lyonnais, qui doit défier le Paris Saint-Germain le dimanche 3 novembre, c'est un nouvel élément qui rejoint l'infirmerie.