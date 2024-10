Une centaine de places encore en vente pour OL - Auxerre

Le stade de l'OL devrait être plein ou presque pour la réception d'Auxerre dimanche (15 heures). Moins de 150 places cherchent encore preneuses.

Pour la première fois de la saison 2024-2025, l'OL devrait, en tout cas, on s'en rapproche, jouer dans un stade comble. La confrontation entre l'Olympique lyonnais et Auxerre, programmée un dimanche après-midi (15 heures) durant les vacances scolaires, attire un public nombreux dans l'enceinte décinoise. Mardi, le club rhodanien avait déjà écoulé 48 000 billets, et tablait sur 55 000 spectateurs. Le total officiel devrait a priori dépasser les espérances, et se rapprocher, comme nous l'évoquions, d'un guichet fermé.

A 24 heures du coup d'envoi de la rencontre comptant pour la neuvième journée de Ligue 1, il restait moins de 150 tickets encore disponibles sur la billetterie. Des places vendues seules, c'est-à-dire sans la possibilité d'être assis à côté de la personne de son choix.

Un record de 54 000 spectateurs probablement battu

Logiquement, l'OL devrait ainsi battre son record d'affluence sur l'exercice en cours. Rappelons que pour l'instant, il affiche une moyenne de 50 828 fans en Ligue 1, en quatre parties disputées à la maison. Son record est de 54 392 visiteurs lors de défaite 2 à 0 face à Monaco en août. Sachant que la prochaine réception est prévu le 10 novembre pour le fameux derby contre Saint-Etienne, le stade de l'Olympique lyonnais pourrait donc afficher complet deux parties de suite dans les jours à venir.