Le derby OL - Saint-Etienne confirmé le 10 novembre à 20h45

Comme attendu, le retour des derbys entre l'OL et Saint-Etienne aura lieu le dimanche 10 novembre. DAZN diffusera le match à 20h45.

Après la trêve internationale d'octobre, viendra la dernière de l'année en novembre. Celle-ci aura lieu dans un mois, après quatre journées de Ligue 1. Et les supporters lyonnais seront certainement heureux d'apprendre qu'avant de passer 15 jours sans l'OL, ils assisteront au match qu'ils attendent le plus. Mercredi, la LFP a officialisé le programme de la 11e journée de championnat. Un week-end pas comme les autres, puisque les hommes de Pierre Sage accueilleront Saint-Etienne.

Le retour des derbys entre Rhodaniens et Foréziens. Cette affiche est prévue pour le dimanche 10 novembre, à 20h45. Ce n'est pas une surprise, car le diffuseur, DAZN, avait annoncé en août dernier que ce duel faisait partie des rencontres qu'il se réservait. Une confrontation de gala avant de partir en sélection ou de couper un peu, que demander de mieux.

Une première depuis janvier 2022

Le stade de Décines devrait être chauffé à blanc pour l'occasion. Il faut dire que cela fait plus de deux ans et demi, janvier 2022 précisément, que les fans des septuples champions de France (2002-2008) souhaitent retrouver leur meilleur ennemi. Ce n'est pas certain que les Stéphanois puissent se déplacer et garnir les tribunes, mais on espère tout de même que la fête sera belle pour ce choc pas comme les autres. Il sera alors temps de reprendre la série, l'OL n'ayant plus perdu contre l'ASSE depuis 2019.