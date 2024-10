Mercato : l’effectif de l’OL valorisé à 265M€

Entre fin de contrat, âge et qualité, l’effectif de l’OL est loin d’être le plus valorisé de la Ligue 1. Le groupe lyonnais se classe à la 6e place.

Comment juger la valeur réelle d’un joueur ? Cela relève toujours d’un savant mélange de calculs, mais une chose est certaine : la durée du contrat, l’âge du joueur et tout simplement les qualités de ce dernier influent largement dans cette valeur. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a tenté de s’imprégner de la méthodologie scientifique publiée dans le Journal Financial Studies pour classer les valeurs marchandes des différents effectifs à travers le monde. Actuellement huitième de Ligue 1, quelle est la vraie valeur du groupe de Pierre Sage ? Si l’on tient compte de tous les paramètres énoncés plus haut, ce serait la sixième valeur de notre championnat de France derrière des clubs comme le Stade Rennais ou le LOSC.

Fofana plus grosse valeur marchande du club

Il y a beau y avoir des champions du monde (Tagliafico, Tolisso), des vainqueurs de Premier League et autres dans ce groupe lyonnais, la valeur marchande moyenne d’un joueur de l’OL serait uniquement de 7,4 millions d’euros d’après le CIES. Certains comme Malick Fofana sont clairement au-dessus de ce seuil (entre 22 et 30M€ d’après le CIES) mais de façon collective, les Lyonnais ne représentent pas une réelle valeur marchande, entre âge avancé pour certains et salaires confortables pour d’autres. Avec un effectif évalué à 265M€, l’OL est loin de l’AS Monaco (425M€) ou même de l’OM (309M€), tous deux des concurrents à la Ligue des champions.