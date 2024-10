Mercato : Cherki (OL) source de conflit au Borussia Dortmund ?

Un temps intéressé par le joueur sans même faire une offre, le Borussia Dortmund aurait vécu quelques secousses internes durant l’été à cause de Rayan Cherki.

Qui aurait pu dire qu’il serait le facteur X de l’OL en cette fin septembre et ce début octobre ? Personne, puisqu’il était censé ne plus être au club. Pourtant, Rayan Cherki est bel et bien toujours dans son club formateur et a même prolongé ces dernières semaines. Désormais lié jusqu’en 2026 ou 2027 avec l’OL, Cherki est libéré d’un poids et donne la pleine mesure de son talent lors des derniers matchs. Il faut le montrer sur la durée, mais il pourrait bien faire taire ses détracteurs. Ne pas crier victoire trop vite, certes, mais en montrant cet état d’esprit, difficile de se passer de l’international Espoirs et de se dire qu’il ne peut pas avoir un avenir européen.

L’été a laissé penser que ce serait pour 2024, mais les planètes ne sont pas alignées. En sera-t-il de même dans huit mois alors que le clan Cherki a fait appel à un agent ? En tout cas, il reste du temps au natif de Pusignan de montrer à certains courtisans qu’ils avaient tort, et notamment au Borussia Dortmund. Le cas Cherki aurait d’ailleurs déclenché quelques remous au sein du BvB d’après Sky Sport Allemagne. Désiré par Sven Mislintat, responsable du recrutement, le numéro 18 de l’OL l’était bien moins par Nuri Şahin. Le coach aurait d’ailleurs mis son veto, ce qui a poussé le Borussia à ne faire aucune offre à l’OL. Seulement, ces différences de vision auraient aussi créé des tensions en coulisses et Mislintat et Şahin se seraient échangés quelques mots au cours d’une dispute.