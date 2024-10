Entre deux matchs de Ligue des champions, l’OL féminin va disputer sa 4e rencontre de Première Ligue, samedi (17h) à Dijon. Cecile Bessière a été désignée arbitre pour ce match à Gaston Gérard.

Un travail bien fait à continuer. Depuis le début de la saison, l'OL féminin est sur une bonne dynamique. Une très bonne même, dirait-on, à tel point qu'un 3-0 en Ligue des champions avait presque des allures de contreperformance pour certains supporters lyonnais. Un comble, mais les Fenottes ont habitué à l'excellence et depuis le début de la saison, ce sont plutôt des scores fleuves qui viennent valider les succès rhodaniens. Ils sont au nombre de trois en championnat avec Fleury, Strasbourg et Montpellier samedi dernier. Les joueuses de Joe Montemurro comptent bien faire le quatre à la suite en Première Ligue avec un déplacement à Dijon, samedi (17h).

Comme les Lyonnaises, le DFCO est invaincu en ce début de saison avec deux nuls et une victoire et pointe à la 6e place. Relâchement interdit donc entre deux matchs européens. Pour cette rencontre de la 4e journée qui se tiendra au stade Gaston Gérard, Cécile Bessière officiera comme arbitre centrale. Ses assistantes se nommeront Claire Dewost et Mara Pansart. Jade Mongiat complètera ce trio en qualité de quatrième arbitre.