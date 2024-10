Après une mise en route plus tranquille, l’OL féminin va affronter coup sur coup le Paris FC et le PSG dans les prochaines semaines. La programmation de ces deux chocs est tombée.

Deux victoires en deux matchs, l’OL féminin a parfaitement lancé sa campagne 2024-2025 en championnat. Ce samedi (21h), les Lyonnaises "reçoivent" Montpellier à Bourg-en-Bresse pour signer un trois sur trois avant le début de la Ligue des champions. Le début d’un marathon et le retour des grosses affiches pour les joueuses de Joe Montemurro avec Galatasaray. Le club turc ne sera que le premier d’une longue lignée dans ce mois de compétition, que ce soit en Première Ligue ou en Europe. Wolfsburg sera aussi au programme le 17 octobre, trois jours avant le premier choc de la saison en championnat. L’OL ira en effet affronter le Paris FC, actuel leader, le dimanche 20 octobre à 15h. Un match qui tombera en même temps que celui des garçons au Havre. Mais avec un match européen le jeudi soir, l’accent a été mis sur la récupération pour les Fenottes pour ce choc.

La réception du PSG un dimanche à 14h

Il sera suivi d’un second après la trêve internationale puisque l’OL féminin recevra le PSG au Parc OL. Cette fois, pas de problème de pelouse, car les garçons évolueront le 1er novembre à Lille. Aucun souci donc pour l’enceinte décinoise d’accueillir Lyonnaises et Parisiennes à un horaire qui devrait en ravir plus d’un, même en ce week-end de la Toussaint. La FFF et Canal Plus ont choisi de programmer OL - PSG le dimanche 3 novembre à 14h, de quoi laisser espérer du public à Décines. Enfin, un troisième match a été programmé pour les Fenottes avec le déplacement à Guingamp le vendredi 8 novembre à 21h.