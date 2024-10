Après avoir lancé sa saison en cette fin septembre, l’OL féminin va attaquer les choses sérieuses en octobre avec le retour de la Ligue des champions. Zoom sur le calendrier des Fenottes.

Un mois de septembre parfait. Entre les matchs de préparation et les deux premières journées de championnat, l’OL féminin a signé un 100% de victoires pour ce mois de reprise. Des débuts parfaits pour Joe Montemurro qui a officiellement lancé son aventure lyonnaise avec la victoire à Fleury (2-6) le 20 septembre dernier. L’Australien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant plus que les choses sérieuses vont enfin débuter pour les Fenottes. En plus de la Première Ligue et de l’objectif de poursuivre l’invincibilité ainsi que de chiper la première place au Paris FC, les coéquipières de Wendie Renard lancent leur campagne européenne en ce mois d’octobre. La Ligue des champions commencera le mardi 8 octobre au Parc OL contre Galatasaray (18h45).

Un seul match à Décines

Un deuxième rendez-vous se tiendra à Wolfsburg le 17 octobre (21h) pour venir charger un calendrier lyonnais qui verra les Lyonnaises disputer trois matchs de championnat. Le premier se tiendra à domicile. Enfin, pas vraiment, puisque l’OL féminin recevra Montpellier ce samedi (21h) à Bourg-en-Bresse. La formation rhodanienne enchaînera ensuite un déplacement à Dijon le samedi 12 octobre à 17h avant le choc contre le Paris FC. Si la programmation n’a pas encore été dévoilée, le duel en Île-de-France devrait logiquement se jouer le samedi 19 octobre à 21h puisque les Lyonnaises joueront le 17 Wolfsburg. Peut-être même qu’un aménagement sera réalisé avec un match le dimanche avant la trêve internationale.

Le calendrier des Fenottes :

Réception de Montpellier, samedi 5 octobre (21h)

Réception de Galatasaray, mardi 8 octobre (18h45)

Déplacement à Dijon, samedi 12 octobre (17h)

Voyage à Wolfsburg, jeudi 17 octobre (21h)

Déplacement au Paris FC, samedi 19 octobre ?