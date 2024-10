OL : Niakhaté continue son intégration réussie dans le vestiaire

Arrivé durant l’été, Moussa Niakhaté a déjà été adopté par ses coéquipiers. Dernièrement, le défenseur a offert à tout l’effectif de l’OL une tenue traditionnelle du Sénégal. Un geste apprécié.

Depuis trois matchs, il doit prendre son mal en patience. Gêné par une alerte musculaire, Moussa Niakhaté a dû faire une croix sur le choc contre Marseille puis la première sortie européenne contre l’Olympiakos. Il a certes fait son retour dans le groupe de l’OL contre Toulouse, mais s’est avant tout contenté d’avoir ses coéquipiers du banc de touche. Ce mercredi, le défenseur devrait logiquement prendre la direction de Glasgow pour affronter les Rangers, jeudi soir (21h). Sera-t-il titulaire alors que Pierre Sage fait confiance à la doublette Mata - Caleta-Car depuis deux rencontres ? Avec Nantes qui débarque au Parc OL dimanche, l’ancien de Nottingham devrait avoir des minutes sur cette fin de semaine.

Fidèle à sa réputation en Allemagne et en Angleterre

En attendant, le Sénégalais continue de parfaire une intégration déjà réussie au sein du vestiaire de l’OL. Comme capté par les images du club, Moussa Niakhaté a offert à l’ensemble de l’effectif une tenue traditionnelle de son pays. Certains en ont profité pour venir à l’entraînement avec mardi, mais ce petit geste, qui semble anodin, témoigne de la personnalité du défenseur et a été apprécié selon nos échos.

Au moment de son arrivée dans la capitale des Gaules, les supporters et suiveurs de Mayence et Nottingham Forest avaient insisté sur ce trait de personnalité avec une personne joviale et très ouverte. Si, sur le terrain, tout n’est pas encore au point, dans la vie du groupe, l’apport de Niakhaté se fait déjà sentir. À l’heure où certaines attitudes sont pointées négativement du doigt, celles positives sont aussi à souligner.