OL : Sage en dit plus sur la gestion de Lopes

Placé hors des groupes de l’OL depuis la fin août, Anthony Lopes vit une situation délicate. Pierre Sage avoue que cette décision n’a pas été de son ressort.

C’est une prise de parole qui risque de faire parler. La franchise a beau être saluée, à l’heure où la volonté des uns et des autres est de voir Pierre Sage imposer sa poigne dans le vestiaire, la gestion du cas Anthony Lopes devrait créer quelques remous encore. Ayant fait part de son mal-être il y a quinze jours, le gardien de l’OL aurait aimé un peu plus de reconnaissance de la part de son club formateur, afin de ne pas être relégué en 4e position dans la hiérarchie.

Cette prise de parole, Pierre Sage l’entend mais "il a derrière lui un certain nombre d'années au club et il ne faut pas qu'il mette en péril l'image qu'on a de lui, parce que malgré tout ce qui est dit, on a une bonne image de lui. Et il se doit de la faire perdurer", a déclaré le coach sur RMC mardi soir.

"Comme salarié de l'institution, je me dois de respecter ces choix"

Seulement, à l’heure d’expliquer la gestion parfois complexe de cette hiérarchie, Sage n’y est pas allé par quatre chemins : cette décision de reléguer Lopes et propulser Perri titulaire est avant tout une décision d’en haut, plus que la sienne. "La décision qui a été prise (au moment de l’arrivée de Perri), c'est de continuer en l'état avec Anthony Lopes jusqu'à la fin de saison, à condition que les performances soient celles qu'étaient les siennes avant Noël. Lucas a intégré le groupe petit à petit en commençant avec la Coupe de France et aujourd'hui c'est devenu une décision de club de faire jouer Lucas et qu'Antho soit dans un autre rôle."

Quand un coach a besoin de s’imposer, cette franchise a de quoi interpeller, mais Pierre Sage s’est rapidement expliqué sur la question. "C'est moi qui fais jouer l'équipe, mais il y a des choses qui sont imposées d'un point de vue contractuel notamment. (…) À partir du moment où c'est institutionnel, en tant que salarié de l'institution, je me dois de respecter ces choix."