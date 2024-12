Ligue des champions : l'OL ne sera pas épargné

Premier de son groupe, l'OL connaîtra son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions le 7 février prochain. Il sait déjà qu'une rude bataille l'attend.

Avant même la dernière journée de la phase de poules, les huit quarts de finalistes de la Ligue des champions féminine étaient déjà connus. Même dans les groupes les plus relevés, il n'y avait finalement pas de suspense avant cette dernière semaine de compétition. Depuis mardi soir, l'OL, qui était assuré de la première place depuis son succès à Galatasaray le 11 décembre (0-6), connaît un premier potentiel adversaire au tour suivant.

Le Real Madrid, qui a un temps espéré faire tomber le Chelsea de Sonia Bompastor, s'est finalement incliné et termine deuxième derrière les Anglaises. Le club espagnol pourrait donc être le futur obstacle des Fenottes sur leur quête de titre. Mais il pourrait aussi s'agir du Bayern Munich ou d'Arsenal, ainsi que de Manchester City ou de Barcelone.

Le Barça possible adversaire

Les deux derniers groupes rendront leur verdict ce mercredi, avec deux chocs pour conclure et désigner les premiers. Pour l'instant, avantage aux Munichoises et au Mancuniennes, qui sont en tête. Mais en cas de succès des Londoniennes et du Barça par au moins deux buts d'écart, les positions pourraient s'inverser.

Mais quels que soient les scénarios de ce 18 décembre, il est clair que les quarts de finale s'annoncent très relevés. Malgré son six sur six lors de la phase de poule, avec une dernière victoire 1 à 0 contre Wolfsburg, l'Olympique lyonnais est loin d'avoir un chemin tout tracé. Le remake de la précédente finale de l'édition 2023-2024 pourrait même avoir lieu plus tôt que prévu si les Barcelonaises ne parviennent pas à inverser la tendance à domicile face à City. Réponse définitive lors du tirage au sort le 7 février 2025.