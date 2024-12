OL féminin : Lindsey Horan dans le 11 de l'année de la FIFA

Lindsey Horan lors du derby aller entre l’OL et Saint-Etienne (@ASSE)

Si l'OL repart sans récompense individuelle de la cérémonie des trophées The Best de la FIFA, il voit tout de même Lindsey Horan intégrer l'équipe-type de l'année.

Au moment de la cérémonie, les joueuses de l'Olympique lyonnais n'étaient pas encore arrivées au stade. Il n'est cependant pas sûr qu'avant la rencontre face à Wolfsburg mardi (1-0), les coéquipières de Lindsey Horan aient accordé une grande importance aux remises des trophées The Best de la FIFA. En direct du Qatar, l'organisation régente du football mondial a dévoilé ses lauréats pour 2024.

Bonmatí encore récompensée

Trois Fenottes étaient nommées. En plus de l'Américaine, nous retrouvions Kadidiatou Diani et Christiane Endler pour les titres de meilleure joueuse et meilleure gardienne. Aucune des Rhodaniennes n'a glané de distinction individuelle, l'Espagnole Aitana Bonmatí (FC Barcelone) raflant encore la mise après son Ballon d'Or. Horan aura néanmoins sans doute été heureuse d'apprendre que c'est une compatriote, Alyssa Naeher (Chicago), qui a été élue chez les gardiennes.

La milieu de terrain pourra aussi se consoler en voyant qu'elle intègre l'équipe-type de l'année. Elle est la seule représentante de l'OL, formant un 11 ayant belle allure avec notamment Lucy Bronze, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo et Caroline Graham Hansen. Une formation au fort accent hispanique avec pas moins de six footballeuses de la Roja, et particulièrement du Barça, le champion d'Europe.