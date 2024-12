Avec la Coupe de France, la tentation d’un turnover à l’OL

Pierre Sage avec ses joueurs après la victoire de l’OL contre Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant avoué un peu de fatigue dans son groupe, Pierre Sage a une semaine pour préparer le rendez-vous contre l’Entente Feignies Aulnoye. Ce rendez-vous de Coupe de France va-t-il pousser le coach de l’OL à faire tourner dans les grandes largeurs ?

Dimanche, au Parc des Princes, les supporters de l’OL ont pu voir des joueurs érintés physiquement. On pense notamment à Corentin Tolisso dans le dur, Nemanja Matic qui a fait ses 36 ans sur les accélérations parisiennes mais aussi Alexandre Lacazette et Malick Fofana laissés sur le banc au coup d’envoi "dans une logique de fraîcheur". Depuis le début de la saison, Pierre Sage a la chance de pouvoir compter sur un groupe plutôt épargné par les blessures et autres suspensions. Cela lui a permis de gérer au mieux les temps.

Toutefois, on s’en rend bien compte depuis plusieurs semaines, la bonne passe lyonnaise tient avant tout à un onze-type qui se dégage et qui laisse presque des miettes aux autres. La semaine dernière, l’enchaînement Francfort - PSG a finalement été fatal à la formation rhodanienne, qui n’a pu suivre le rythme parisien avec quarante-huit heures de récupération en moins. Les joueurs n’ont pas voulu les prendre comme une excuse, mais quand même…

Descamps titulaire dans le but

De retour à l’entraînement mardi, les coéquipiers de Clinton Mata ont pu couper un jour avant d’attaquer la préparation de la Coupe de France. Cette dernière est forcément adaptée pour ne pas trop tirer sur les organismes avant le dernier match de l’année. Cependant, le déplacement à Valenciennes pose la question d’un turnover à réaliser ou non ? On l’a vu la saison dernière, Pierre Sage a compté sur cette compétition pour concerner tout son groupe. Depuis six mois, la Ligue Europa joue ce rôle, mais qu’en sera-t-il pour la Coupe de France ?

La logique voudrait que les remplaçants d’hier soient les titulaires de demain, d’autant plus avec le paramètre physique mis en avant après la défaite au Parc. "Sans manquer de respect à Feignies Aulnoye, même en mettant les remplaçants, l’OL doit passer si les joueurs font preuve de sérieux et de détermination", a pointé Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones". Contre une formation de National 2 dans le dur, difficile de donner tort à notre consultant. Même si ce n’est pas l’affiche la plus prestigieuse de la saison, ce 32e de finale doit également permettre à ces remplaçants d’envoyer un message à leur coach avant le départ en vacances. Celui qu’il peut compter sur eux malgré des temps de jeu faméliques pour certains ces derniers temps, comme Maxence Caqueret. Avant Hoffenheim, Sage avait d'ailleurs laissé entendre que Rémy Descamps jouerait la Coupe de France.

Une vitrine pour le mercato, mais à quel prix ?

Aura-t-on le droit à un OL new look samedi (18h) à Valenciennes ? Les changements devraient être nombreux. Toutefois, trop de changements pourraient tuer dans l’œuf cette volonté de concerner tout le monde. Les précédents ont d’ailleurs démontré qu’un large turnover n’apportait rien de bon. À Toulouse, l’OL s’en était sorti miraculeusement, avant tout grâce aux entrants (Cherki, Fofana). Rebelote contre Hoffenheim avec une heure de jeu insipide avant que les remplaçants inhabituels (Lacazette, Cherki, Fofana) n’inversent la tendance du match. Décrit comme ne faisant jamais deux fois la même erreur, Pierre Sage l’a pourtant fait sur cette première partie de saison.

Jamais deux sans trois ? Avec le mercato en ligne de mire, ce match de Coupe de France pourrait servir à mettre en avant certains indésirables. Mais cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l’objectif collectif mis en avant depuis des mois. Avec la maladie de Mikautadze, voir Lacazette retrouver sa place de titulaire serait logique. Et c’est un difficile équilibre que Pierre Sage va devoir trouver : concerner un maximum de joueurs à l’approche du mercato, mais aussi garder un certain allant collectif pour ne pas connaitre une désillusion d’entrée.