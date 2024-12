Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas) @UEFA

Averti contre le PSG dimanche dernier, Nicolas Tagliafico a écopé d’un troisième jaune en moins de dix matchs. Mercredi, la commission de discipline a confirmé sa suspension pour OL - Montpellier.

A-t-il souhaité avoir un peu plus de vacances que ses coéquipiers ? C’est forcément voir le mal de partout, mais dimanche, on a presque eu l’impression qu’il cherchait à se faire sanctionner. Sous le coup d’un match de suspension contre le PSG (3-1), Nicolas Tagliafico n’y est pas allé de mains mortes dimanche au Parc des Princes, surtout en deuxième mi-temps, et a finalement été averti par Benoit Bastien à la 92e minute. Ce jaune, le troisième en moins de dix matchs, a donc pour conséquence de voir l’Argentin manquer la reprise en 2025 avec la venue de Montpellier. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé cette suspension.

Suspendu également en Ligue Europa

Tagliafico ne reprendra donc pas la compétition le 4 janvier 2025 (21h) comme l’ensemble de l’OL. De quoi lui permettre de rester un peu plus longtemps en Argentine alors que la reprise de l’entraînement à Décines est fixée au 30 décembre 2024 ? Quoi qu’il en soit, avec cette suspension, Tagliafico porte à deux le nombre de matchs qu’il va manquer en janvier. En plus de Montpellier, le latéral loupera aussi le déplacement à Fenerbahçe, le 23 janvier prochain en Ligue Europa. Là aussi suite à une accumulation de cartons jaunes.