Mata après PSG - OL (3-1) : "Ne pas tout remettre en cause"

Dans la difficile soirée vécue par l’OL dimanche soir contre le PSG (3-1), Clinton Mata a été un des rares à surnager. Le défenseur angolais regrettait l’entame ratée, une fois de plus au Parc des Princes.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

Cette défaite contre le PSG vient mettre un terme à la série de l’OL…

Clinton Mata : C’est clair, on voulait venir ici pour essayer de gagner quelque chose, mais ça n’a pas été le cas. Comme vous dites, ça arrête notre série, mais il ne faut pas tout remettre en cause et jeter à la poubelle.

Qu’est-ce qu’il a manqué à l’OL pour battre ce PSG ?

Je pense qu’il n’a pas manqué grand-chose, les 20 premières minutes, ils étaient mieux, ils ont pu marquer ces deux buts qui les mettent bien dans le match. Derrière, on a commencé à gagner nos duels, à être plus dominants et on a vu directement un autre visage de l’OL. Ça s’est joué sur des détails.

"Il faut être prêt dès la première minute"

Comment expliquer la différence d’intensité dans vos rangs entre Francfort et ce (dimanche) soir ?

On ne va pas trouver des excuses parce qu’on est des joueurs professionnels et on est habitué à cette intensité de match, mais c’est clair que le match de jeudi pour certains joueurs qui ont tout joué, c’était un peu difficile. On n’a eu que deux jours pour se préparer pour ce gros match, mais ça ne doit être en aucun cas une excuse et se cacher derrière.

Avez-vous été surpris par l’entame du PSG ?

Non du tout, si vous êtes surpris dans ce genre de match, c’est que vous n’avez rien à faire sur le terrain. C’était à nous de directement répondre présent. Face à cette équipe du PSG, il faut être prêt dès la première minute et ne pas en attendre 20 pour le faire.