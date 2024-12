Coupe de France : l'OL a bien laissé la recette à Feignies-Aulnoye

Comme le veut la tradition, sans être toujours respectée, l'OL a laissé la recette du match à l'Entente Feignies-Aulnoye samedi (1-2).

Cela fait partie des charmes de la Coupe de France. A l'issue de chaque rencontre, notamment quand les formations professionnelles entrent en piste, il est de bon ton de s'interroger sur la répartition de la recette du match. Souvent, le plus gros club, dans un geste généreux, laisse la totalité, ou du moins une bonne partie, au plus petit.

Si la tradition se perd quelques fois, elle est visiblement préservée avec l'Olympique lyonnais. Comme l'indique Le Progrès, ce que nous confirmons, les dirigeant de l'OL ont bien accepté de donner la part qui leur revenait à leurs homologues de l'Entente Feignies-Aulnoye rencontrés samedi (1-2). Une action saluée par la formation nordistes, qui reçoit ainsi un joli coup de pouce.

Entre 100 000 et 150 000 euros

La somme totale de cette confrontation face aux Rhodaniens à Valenciennes est estimée entre 100 000 et 150 000 euros. Elle comprend surtout la billetterie et les dépenses aux buvettes. Opposés à Bourgoin, équipe de National 3 et partenaire des septuples champions de France, en 16es de finale, ils devraient en faire de même le 14 ou 15 janvier prochain.