Ce vendredi matin, la direction de l’OL va se présenter devant la commission d’appel de la FFF pour tenter de faire sauter les sanctions de la DNCG. Une bataille que le groupe lyonnais observe de loin, en préparant le déplacement à Brest.

La journée de ce vendredi ne s’annonce pas de tout repos à l’OL. Les dossiers sont nombreux sur les bureaux et c’est une partie de l’avenir à plus ou moins court terme qui se joue. À Paris, à Lyon et à Brest. Pour la cité bretonne, il faudra encore patienter quelques heures, mais les joueurs de Pierre Sage seront malgré tout en pleine préparation pour être au maximum de leur capacité au moment d’affronter les joueurs d’Eric Roy. Ce rendez-vous est presque secondaire dans cette semaine et pourtant, les Lyonnais doivent se faire pardonner du visage qui a été montré samedi dernier à domicile contre Montpellier.

Une prestation qui s’inscrit dans la continuité du non-match contre le PSG et d’un visage tout aussi inquiétant en Coupe de France. La semaine de travail a permis de remettre les points sur les "i" sur certaines attitudes qui donnent de l’espoir à Pierre Sage au moment de se projeter sur le dernier match de la phase aller de Ligue 1. "La joie et le dynamisme se dégagent de l’entraînement. Pour l’instant, on a un niveau d’entraînement assez haut, cela ne donne pas de garantie sur la performance, mais c’est un meilleur scénario que la semaine dernière à l’issue de laquelle on n’avait pas fait un bon match."

Les suiveurs diront que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourraient difficilement faire pire. Cependant, les trois points ont bien été à la clé. L’OL joue mal, mais gagne et c’est toujours mieux que rien. À Brest, les Lyonnais espèrent mettre l’art et la manière, afin de se tourner vers une seconde partie tout aussi attrayante que la première. Avec des bonnes nouvelles qui viendraient se greffer ?

Almada, une qualité supplémentaire, mais aussi une urgence de départ

Une est déjà quasiment actée même si l’entraîneur lyonnais n’a pas souhaité mettre la charrue avec les bœufs. Pendant que le staff tentera de mettre en place et choisir le meilleur groupe possible, un élément va venir toquer à la porte. Après quelques jours en salle d’attente, Thiago Almada est attendu ce vendredi à Lyon pour passer sa visite médicale et rejoindre les rangs de l’OL pour six mois. Un renfort de choix dont Sage ne veut pas encore totalement annoncer la venue. "Il est attendu potentiellement dans les prochaines heures. Cependant, tant que rien n’est officiel, cela ne sert à rien d’en parler."

Le technicien va pourtant bien devoir ajuster son discours puisque le milieu argentin a quitté l’Amérique du Sud jeudi soir et va débarquer dans les prochaines heures dans la capitale des Gaules. Cette arrivée, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer l’OL, entraînera aussi une restructuration de l’effectif, comme l’a concédé Sage. Ce n’est pas une nouveauté, mais les choses pourraient aussi évoluer positivement avec le passage devant la commission d’appel de la FFF, ce vendredi en début de matinée. Certainement le plus gros rendez-vous de cette journée.

"Pas simple avec cette menace de descendre en Ligue 2"

John Textor, accompagné notamment par Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger, espère pouvoir convaincre les instances françaises du bien fondé de son projet et prouver que les promesses de novembre se sont bien accompagnées d’actes. Est-ce que cela aura une incidence positive sur le mercato hivernal ? Dans les faits, la commission n’est pas réputée pour aller à l’encontre de la DNCG, mais sait-on jamais… Quoi qu’il en soit, ce match qui se joue en coulisses, le groupe de l’OL essaye de le laisser de côté un maximum.

Une façon de ne pas perdre de l’influx nerveux inutile et de rester concentré sur l’objectif qu’est le terrain et spécialement la pelouse de Francis - Le Blé. "On suit ça de loin, c’est un appel, on leur fait confiance et on les soutient. On ne fait pas appel pour faire appel, donc j’imagine qu’ils ont des éléments en leur possession. Ils ont l’idée d’inverser les choses", a sobrement avancé Pierre Sage, précédé par Duje Caleta-Car qui estime que "ces sujets (DNCG) ne nous concernent pas (les joueurs). C'est le président et les gens du club qui doivent gérer ces problèmes. Ce n'est pas si simple quand il y a cette menace de redescendre en Ligue 2, mais on a confiance en eux. On espère que tout ça va vite s'arranger et de la meilleure des manières." Réponse dans les prochaines heures.