OL : un appel, mais pour quoi faire ?

Pierre Sage et Laurent Prud’homme lors de Le Havre – OL (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Averti officiellement il y a quelques semaines des sanctions de la DNCG, l’OL n’a pas tardé à réagir en faisant appel. Seulement, le club peut-il vraiment avoir les mains libres ? Ce n’est peut-être pas complètement l’objectif recherché.

Chaque supporter d’un club de Ligue 1 dira que son équipe est arbitrée ou jugée différemment des autres. Un fan de l’OL n’y échappera pas. Est-ce de la mauvaise foi ou un vrai sentiment d’injustice ? La vérité se situe forcément à mi-chemin tant le clubisme peut faire perdre certaines notions. Toutefois, à l’heure d’écrire ces lignes, difficile de donner tort à celui qui élèvera la voix pour dénoncer une justice à deux vitesses. Depuis dimanche soir, il a été confirmé suite à l’information sortie par nos confrères de L’Équipe que l’OL avait bien fait appel de ses sanctions retenues par la DNCG mi-novembre. Rien de bien surprenant puisque le club lyonnais est dans son droit. Seulement, cet appel n’a pas été émis dans la foulée du communiqué de la LFP annonçant les lourdes mesures envers l’OL.

Non, il a fallu attendre plusieurs semaines pour que le club reçoive le courrier notifiant ces sanctions. Chose qui est censée être faite dans la foulée du grand oral et donc au maximum quelques jours après le 18 novembre dernier. Ce ne fut pas le cas, repoussant ainsi cet appel et cette réunion qui va se tenir en fin de semaine. Qu’on soit dans le camp de John Textor ou non, force est de constater que le cas de l’OL n’est pas forcément traité comme les autres, ou du moins bien différemment de l’époque Jean-Michel Aulas. Ce qui n’efface en rien les pirouettes du patron américain depuis sa prise de contrôle et les craintes justifiées de la DNCG. Seulement, en faisant appel, l’OL veut aussi montrer qu’il ne se laisse pas faire, au point d’espérer avoir les mains plus libres ?

Une volonté de montrer patte blanche

Dans le meilleur des mondes, voir la commission juridique de la FFF contredire la DNCG serait un véritable tour de force du club lyonnais. Seulement, il y a peu de chances d’en voir la couleur. Ce rendez-vous sert avant tout à montrer patte blanche et à apporter des éléments nouveaux. La commission n’a pas forcément un rôle simplement consultatif, mais rares sont les effets. En faisant appel, l’OL veut avant tout montrer que le dossier présenté il y a deux mois n’était pas uniquement un écran de fumée pour endormir le gendarme financier. La multipropriété et le système mis en place avec Eagle Football Group n’a clairement pas ses adeptes en France et dans l’environnement lyonnais. Une position qui se comprend largement alors que l’OL renforce Botafogo et inversement…

Difficile d’y voir vraiment clair dans ce jeu à plusieurs bandes et c’est avant tout ça qui inquiète les instances. Seulement, face à la commission de la FFF, John Textor, secondé par Laurent Prud’homme, veut montrer une fois de plus qu’il tient ses engagements. Il avait réussi à le faire à l’hiver 2023 puis l’été dernier, même s’il avait fallu utiliser des chemins de traverse. Ce sera encore le cas vendredi à Paris avec notamment l’IPO pour l’introduction à la Bourse de New-York ou la vente des 45% de Textor dans Crystal Palace. Rien qui ne concerne directement l’OL, mais les éléments avancés serviront à prouver la bonne foi rhodanienne.

La rétrogradation à titre conservatoire hors de l’appel

Avançant que ce nouvel oral ne débouche sur rien, les dirigeants lyonnais espèrent bien que cela pourra servir leurs intérêts dans un futur pas si lointain. Comme chaque saison, l’OL devra de nouveau se présenter face à la DNCG une fois l’exercice 2024-2025. La rétrogradation à titre conservatoire sera toujours au cœur des discussions, car hors des éléments capables d’être intégré à l’appel de vendredi, comme l’avait annoncé Laurent Prud’homme le 19 novembre dernier.

Ce rendez-vous est presque un entretien préalable à la bonne conduite du club septuple champion de France en vue de l’été prochain. L’OL espère bien avoir apporté quelques éléments nouveaux d’ici là avec notamment des ventes durant l’hiver. Car c’est tout un écosystème qui ne tient qu’à un fil depuis le 18 novembre dernier. Et cette fois, John Textor ne peut se manquer, au risque de compromettre une histoire écrite depuis 75 ans désormais.