OL - Eagle Football : les parts de Textor à Crystal Palace courtisées

Propriétaire de Crystal Palace à hauteur de 40%, John Textor aurait pas moins de 14 acheteurs potentiels pour racheter ses parts. Cette vente devrait lui permettre d’investir dans un autre club anglais.

Entre l’OL et la Premier League, il est avant tout question de mercato ces dernières semaines. Avec l’arrivée définitive d’Orel Mangala et l’achat de Moussa Niakhaté, John Textor a pas mal fait affaire avec Nottingham Forest. Dans le même temps, l’avenir de Jake O’Brien devrait s’écrire de l’autre côté de la Manche, un an après son départ de Crystal Palace pour l’OL. Des Eagles, il en est d’ailleurs question en parlant avant tout d’Eagle Football Group.

Le club anglais fait partie de la structure de Textor mais pour combien de temps encore ? Ayant 40% des parts du club londonien, le propriétaire américain est souvent lié à une vente de cette participation, lui qui n’a pas de vrai pouvoir décisionnel à Palace. Si John Textor a fréquemment démenti une volonté de vendre, The Guardian avance ce jeudi que quatorze investisseurs auraient manifesté leur intérêt pour l'achat des actions de l’Américain dans Crystal Palace.

Un rachat d'un club anglais dans la foulée

Ne sachant pas quelle sera la stratégie adoptée par Textor de vendre à un unique investisseur ou plusieurs, le média britannique indique malgré tout que l’argent de cette vente devrait être rapidement réinvesti par Eagle Football. En effet, le groupe serait sur le point de racheter 80% des parts d’un autre club anglais, ce qui permettrait à Textor d’avoir cette fois-ci un pouvoir décisionnel. Ces derniers mois, une rumeur entourait le rachat d’Everton, qui a vu sa vente au Friedkin Group tomber à l’eau il y a quelques semaines. À moins que les transactions entre l’OL et Nottingham Forest ne rentrent finalement dans une logique plus globale, qui sait…