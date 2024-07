Eugénie Le Sommer et les Bleues battues par l’Espagne en finale de Ligue des Nations (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Durant ces Jeux olympiques 2024, la plupart des disciplines se disputent intégralement à Paris. Néanmoins, ce n’est pas le cas du tournoi de football, qui se déroule un peu partout en France.

Le premier match de l’équipe de France féminine olympique aura lieu le jeudi 25 juillet à 21 heures. Ce soir-là, les Bleues affronteront la Colombie au Parc OL de Décines. Bien que les Jeux olympiques soient organisés à Paris, certaines épreuves seront délocalisées dans d’autres villes de l’Hexagone, notamment les compétitions de football masculines et féminines. Face à cette situation, Eugénie Le Sommer avoue "qu’on n’a pas la même atmosphère qu’à Paris, où vraiment, je pense que dans toute la ville, tu sens les JO".

Un esprit olympique tout de même présent pour Le Sommer

Pour elle, cette ambiance olympique pourra tout de même se retrouver "autour du stade, et bien sûr à notre camp de base et sur notre site d’entraînement", qui est d’ailleurs situé à Tola-Vologe. Partout où les joueuses passent, "il y a les anneaux olympiques et des références aux JO", indique-t-elle. Néanmoins, la footballeuse de l’OL confesse que son sport préféré "est un petit peu à part". Ces détails ne vont cependant "pas nous empêcher de tout donner sur le terrain et de vivre ces JO de la meilleure des manières", précise la buteuse.

La finale comme objectif selon Cascarino

Delphine Cascarino partage également le même avis que sa compatriote sur le fait que ne pas être dans la capitale, les éloigne des JO. Toutefois, "la finale se fera à Paris, donc c’est l’objectif", selon l’ancienne des Fenottes. Cela leur permettrait ainsi de "vraiment ressentir l’atmosphère des Jeux", déclare l’attaquante. Avant de se projeter en phase finale, les protégées d’Hervé Renard devront d’abord se qualifier à l’issue des poules. Le groupe des Françaises est composé de la Colombie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.