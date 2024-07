JO 2024 : le programme des joueuses de l'OL engagées

Lindsey Horan au duel avec Vanessa Gilles lors d’Etats-Unis – Canada en 2021 (Photo by Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Le tournoi olympique de football féminin commence le jeudi 25 juillet. Sept joueuses de l'OL, issues de quatre nations différentes, disputeront la compétition, sans compter Vicki Becho, qui est réserviste avec l’équipe de France.

Avec sept Fenottes, l’OL sera bien représenté aux JO 2024. Parmi elles, on retrouve quatre Françaises : Selma Bacha, Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Hervé Renard a décidé de placer Vicki Becho parmi les réservistes. Trois autres internationales ont été retenues avec leur sélection puisque Lindsey Horan jouera avec les États-Unis, qui ont d’ailleurs débarqué à Marseille jeudi. Ensuite, Ellie Carpenter portera le maillot de l’Australie, tandis que Vanessa Gilles participera avec le Canada.

D’ailleurs, les sélections australienne et canadienne se sont affrontées pour leur dernier match de préparation aux Jeux Olympiques la semaine dernière. C’est finalement le Canada qui s’est imposé 2-1 contre l’Australie. À noter que différentes rencontres verront des joueuses de l’Olympique lyonnais s’affronter, puisque la France et le Canada se trouvent dans la poule A, tandis que les États-Unis et l’Australie font partie du groupe B. Plusieurs d'entre elles auront même l'occasion de jouer au Parc OL.

Le calendrier de la phase de poules des Bleues aux JO 2024 :

Jeudi 25 juillet : France - Colombie à 21 h à Décines

Dimanche 28 juillet : France - Canada à 21 h à Saint-Étienne

Mercredi 31 juillet : Nouvelle-Zélande - France à 21 h à Décines

Le calendrier de la phase de poules de l’équipe féminine des États-Unis aux JO 2024 :

Jeudi 25 juillet : États-Unis - Zambie à 21 h à Nice

Dimanche 28 juillet : États-Unis - Allemagne à 21 h à Marseille

Mercredi 31 juillet : Australie - États-Unis à 19 h à Marseille

Le calendrier de la phase de poules de l’équipe féminine d’Australie aux JO 2024 :

Jeudi 25 juillet : Allemagne - Australie à 19 h à Marseille

Dimanche 28 juillet : Australie – Zambie à 19 h à Nice

Mercredi 31 juillet : Australie - États-Unis à 19 h à Marseille

Le calendrier de la phase de poules de l’équipe féminine du Canada aux JO 2024 :

Jeudi 25 juillet : Canada - Nouvelle-Zélande à 17 h à Saint-Étienne

Dimanche 28 juillet : France - Canada à 21 h à Saint-Étienne

Mercredi 31 juillet : Colombie - Canada à 21 h à Nice

Le calendrier de la phase finale du tournoi olympique féminin 2024 :

Samedi 3 août 2024 :

Quart de finale 1 à 15 h à Paris

Quart de finale 2 à 17 h à Décines

Quart de finale 3 à 19 h à Marseille

Quart de finale 4 à 21 h à Nantes

Mardi 6 août 2024 :

Demi-finale 1 à 18 h à Décines

Demi-finale 2 à 21 h à Marseille

Vendredi 9 août 2024 :

Match pour la médaille de bronze à 15 h à Décines

Samedi 10 août 2024 :